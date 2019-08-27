النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر، الثلاثاء، ندب الأدلة الجنائية؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، وإعداد تقرير عن ظروف الواقعة وملابساتها، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بالدرب الأحمر، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.