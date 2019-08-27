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اقتصاد

لندن تقود أسواق أوروبا للهبوط والمستثمرون يترقبون

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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دفعت الأسهم المدرجة في لندن الأسهم الأوروبية للهبوط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، لكن دلائل على تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدت من الخسائر.

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إبرام اتفاق تجاري مع الصين بعد مبادرات إيجابية من بكين لتهدأ الأعصاب إثر التصعيد الذي عصف بالأسواق المالية الأسبوع الماضي.

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة مع عودة المستثمرين من عطلة البنوك أمس الاثنين، في حين نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.22 بالمئة.

وتكبدت الأسهم البريطانية أكبر الخسائر على ستوكس 600، ونزل سهم اتش.اس.بي.سي هولدنجز وبريتش أمريكان توباكو وأسترا زينيكا بين 0.3 و1.3 بالمئة.

وخالف المؤشر الإيطالي الاتجاه النزولي بصعوده 0.04 بالمئة بعدما بدا أن حركة 5 نجوم الحاكمة والحزب الديمقراطي المعارض على مشارف اتفاق لتشكيل حكومة ايطالية جديدة.
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