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اقتصاد

"زلط" يكشف أسباب تراجع أسعار الجلود

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:51 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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قال يحيى زلط رئيس مجلس إدارة مركز صناعة الجلود المتطورة بمدينة العاشر من رمضان، إن المدينة بها استثمارات سورية ولبنانية جديدة، مشيرًا إلى أنه يتم التفاوض الآن على إقامة استثمارات إيطيالية بالمدينة، لكن سوف يتم الاتفاق بعد الانتهاء من المراحل النهائية من المدينة.

وأشار "زلط" إلى أنه تم توقيع بروتكول تعاون مع وزارة الانتاج الحربي لتوريد 100 ماكينة إلى مدينة الجلود، وبالفعل تم تشغيل 5 ماكينات بشكل مبدئي للمدرسة الفنية كتجربة.

وأوضح "زلط" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صناعة الجلود تواجه مشكلة كبيرة الآن، وهي تدني أسعار الجلود، حيث كانت تبلغ من 600 جنيه للقطعة إلى 400 جنيه، على حسب نوع قطعة الجلد، حتى تدنت الأسعار إلى أن وصل سعر القطعة 20 جنيهًا، موضحًا أن ذلك نتيجة لجوء العالم إلى الجلد الصناعي، بالإضافه إلى اللجوء للأحذاية الرياضية "الكوتشي" فأصبح هو الموضة المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وأكد، أن خلال الفترة الماضية كانت نسبة اللجوء إلى الجلد الصناعي 80% خاصة الأحذية الحريمي، لكن أصبح الأن الاعتماد على الجلد الصناعي بنسبة 90%.
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