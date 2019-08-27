الجمعة.. ملتقى الهناجر يناقش "القوى الناعمة ودورها في مواجهة الإرهاب"



بقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، لقائه الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، تحت عنوان "القوى الناعمة ودورها فى مواجهة التطرف والإرهاب" فى السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة ٣٠ أغسطس الجارى بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.



يتحدث فى الملتقى الدكتور طايع عبد اللطيف، رئيس معهد إعداد القادة بحلوان ومستشار وزير التعليم العالى، الدكتورة رشا على الدين وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتجية وأخلاقيات الاتصال، ويدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.



ويتضمن برنامج الملتقى مشاركة مميزة بباقة من الأغانى المتنوعة من مطرب الأوبرا الفنان "سعيد عثمان" بمصاحبة فرقة شموع الموسيقية.