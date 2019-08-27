الهجرة تبحث الإعداد لمؤتمر للمصريين الدارسين بأمريكا الشمالية لعرض خبراتهم

ناقشت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مقترحًا بالإعداد لمؤتمر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، يشارك فيه الطلبة المصريين الدارسين في أمريكا الشمالية، لعرض خبراتهم ومؤهلاتهم في التخصصات والمجالات المختلفة ودراسة كيفية استفادة الدولة المصرية منها.



جاء ذلك خلال لقاء وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بـ "حازم محمود" رئيس اتحاد الدارسين المصريين في أمريكا الشمالية والمقيم في كندا، وذلك لبحث التنسيق والتعاون على مختلف المستويات بين الاتحاد في كندا وأمريكا الشمالية وربط الشباب المصريين الخريجين في الخارج بوطنهم.



كما تناولت الوزارة أيضًا الحديث عن إمكانية التنسيق مع بعض الجهات المعنية في مصر مثل وزارة التعليم التعليم العالي، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة البريطانية، فضلا عن دراسة ترشيح نماذج متميزة من اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية، لحضور المؤتمرات الشبابية التي تنعقد في مصر بشكل دوري.







