الهجرة تلتقي رئيس اتحاد الدارسين المصريين في أمريكا الشمالية

التقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بـ "حازم محمود" رئيس اتحاد الدارسين المصريين في أمريكا الشمالية والمقيم في كندا، وذلك لبحث التنسيق والتعاون على مختلف المستويات بين الاتحاد في كندا وأمريكا الشمالية وربط الشباب المصريين الخريجين في الخارج بوطنهم.



ورحبت الوزيرة برئيس اتحاد الدارسين المصريين في أمريكا الشمالية، معربة عن سعادتها بزيارته إلى مصر، حيث سبق وأن التقت به وبباقي أعضاء الاتحاد خلال زيارتها الأخيرة إلى كندا، والتي شهدت مراسم رفع العلم المصري على برلمان أونتاريو للمرة الأولى.



من ناحيته، استعرض حازم محمود عدة مقترحات للتعاون من خلال وزارة الهجرة، تضمنت برامج تدريب تطوعية لطلاب الجامعات المصرية في تخصصات ومجالات مختلفة، وكذلك تنظيم برامج تبادل للخبرات والكفاءات بين اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية واتحادات الطلبة في الجامعات المصرية المختلفة.



وفي ختام اللقاء، أبدت الوزارة إعجابها بما قدمه رئيس اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية من أفكار ومقترحات للتعاون، مؤكدة أن شباب مصر بالخارج قادرون على تصدر المشهد الدولي بخبراتهم وكفاءاتهم وما يتمتعون به من طاقة وحماس ومثابرة، وهم على أتم الاستعداد لتسخير هذه الطاقات والإمكانيات من أجل خدمة وطنهم مصر، وكذلك الدفاع عنها ونقل الصورة الصحيحة لما يجري على أرضها من تنمية وتقدم، علاوة على تصحيح الأفكار المغلوطة عنها التي قد يتم تداولها في الخارج.