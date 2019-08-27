الكنيسة الكاثوليكية تحى أربعين مطران اللاتين الجمعة المقبلة

تحى الكنيسة الكاثوليكية بمصر الجمعة 30 أغسطس الجاري، قداس تذكار الأربعين للمطران الراحل عادل زكي.



ورحل المطران عادل زكي يوم 4 يوليو الماضي، وهو من مواليد مدينة الأقصر فى يوم 1 ديسمبر عام 1947 والتحق بمدرسة الفرنسيسكان بالأقصر ثم إكليريكية أسيوط الصغرى، وبعد ذلك المعهد الفرنسيسكاني الشرقي بالجيزة حيث أتم الدراسات الفلسفية واللاهوتية.



وأدى النذور الرهبانية الأولى يوم 8 سبتمبر 1969 ثم النذور الدائمة في 1972، وسيّم كاهنًا فى 24 سبتمبر و1972 وحاز على الليسانس في اللاهوت من جامعة القديس يوسف ببيروت 1972 – 1975.



وخدم في أسيوط كمدير للمدرسة وراعي للشباب الجامعي في السنوات 1975 – 1986، ثم عيّن راعيًا ومديرًا لمدرسة نجع حمادي عام 1986، وانتخب مستشارًا للرهبنة مرات عديدة ثم رئيسًا للآباء الفرنسيسكان بمصر (1989 – 1998).



وعيّن أمينًا عامًا لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر عام 2000، وعُين راعيا بكنيسة سيـدة الكرمل بولاق أبو العلا – القاهرة منذ 1999- 2009، وسيّم أسقفًا يوم 31102009 بكنيسة سان چوزيف – القاهرة.