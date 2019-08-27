الأنبا موسى يصل المجر

وصل نيافة الأنبا موسى، أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وكل بلاد المهجر إلى بودابست المجر.



وكان في استقبال نيافته الأنبا جوفاني أسقف المجر وبولندا ورومانيا والتشيك والقمص يوسف خليل كاهن كنيسة مار مرقس بالمجر.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في 22 من أغسطس الجاري بعيد السيدة العذراء مريم، وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر المقبل، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الاشهر المصرية القديمة، والتي تبدأ بشهر توت وتنتهي بشهري مسرى الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليا ونسئ الصغير وهو عبارة 6 أيام.