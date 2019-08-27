"سمكمكينو" مسرحية استعراضية غنائية على أوبرا ملك

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن مشاركتها المتميزة بالمهرجان القومى للمسرح فى دورته الثانية عشر الذى يرأسه الفنان أحمد عبد العزيز ويستمر حتى 30 أغسطس، العرض الختامى للعرض "سمكمكينو" لفرقة الأنفوشى المسرحية على مسرح أوبرا ملك.



تدور أحداث العرض داخل أعماق البحار حول السمكة سمكمكينو المقبلة على عامها الأول في الدراسة وعنادها الذي يعرضها للخطر حيث يلتقطها أحد الصيادين وتستمر رحلة البحث عنها، يستخدم العرض لغة أقرب إلى الشعر الغنائي الاستعراضى الذى يقدم بتقنية المسرح الأسود مع استخدام الألوان الفسفورية الجذابة للأسماك والشعاب المرجانية لإبهار وجذب الأطفال، تأليف عبير سعد، ألحان وتوزيع محمد مصطفى، استعراضات شريف عباس، ديكور أماني سمير، أداء أركان محمود، نورهان علي، ميادة الشوكي، غنوة أحمد، عمر سعيد، السيد علام، أحمد علاء، وإخراج رنا بركات.



يهدف العرض إلى إحياء وتطوير المسرح الغنائي للطفل وتوصيل رسالة إلى الأطفال للاعتماد على النفس وتحمل المسئولية.



والجدير بالذكر أن الهيئة تشارك بالمهرجان بأربع عروض لمسرح الطفل وهم "جزيرة الحياة، الألوان الثلاثة، رادوبى الجميلة، وسمكمكينو".