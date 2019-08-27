حريق محدود بإحدى الشقق السكنية بالمرج دون وقوع إصابات

نشب منذ قليل، حريق محدود، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج، وهو ما أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين، وعلى الفور تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه واخماده دون وقوع أى إصابات.



وكانت قد ورد لغرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وقامت قوات الحماية المدنية بدورها بفرض كردون أمنى لمنع الحريق من الوصول الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق واخماده دون وقوع أى إصابات، بالإضافة إلى وجود بعض التلفيات بالشقة محل الواقعة من أجهزة كهربائية ومفروشات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.