حصار 4 أشخاص إثر انهيار أرضي بمنجم للفحم في ميانمار

حوصر 4 أشخاص إثر انهيار أرضي وقع في منجم للفحم في منطقة ماجواي في ميانمار، وفقا لما ذكرت إدارة شؤون الإعلام والعلاقات العامة التابعة لوزارة الإعلام اليوم الثلاثاء.



ووقع الانهيار الأرضي في موقع تعدين الفحم على بعد 8 كيلومترات من قرية سيتبيار مركز مينجلا في المنطقة، بسبب هطول الأمطار الغزيرة ليلة الأحد.



وتنفذ الشرطة المحلية عملية إنقاذ بمساعدة عمال المنجم، وفقا لما ذكرت الشرطة دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول الحادث.