الرئيس السيسى يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة للتيكاد

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارة تستمر لمدة 3 أيام للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية أفريقيا «تيكاد 7» فى الفترة من 28 الى 30 أغسطس 2019.



وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، وهو الأمر الذى يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى أفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، ولتكون قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين فى هذا الإطار.

