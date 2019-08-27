الثلاثاء 27 أغسطس 2019 الموافق 26 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

بوليفيا تنسق المساعدات الدولية لمكافحة حرائق غابات الأمازون

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:20 ص
حرائق غابات الأمازون
حرائق غابات الأمازون
وكالات
طباعة
أكد وزير الشؤون الخارجية البوليفي دييجو باري يوم الثلاثاء إن بوليفيا بدأت في تنسيق المساعدات الدولية لإخماد الحرائق المتأججة في غابات الأمازون المطيرة.

فقد دُمر أكثر من مليون هكتار من أراضي الأمازون في بوليفيا منذ اندلاع الحرائق.

وقال باري للصحفيين "نحن على تواصل مع بيرو وشيلي والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وروسيا والولايات المتحدة ومع منظمات دولية" مثل بنك التنمية لبلدان أمريكا اللاتينية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسبما ذكر باري للصحفيين.

ومن المتوقع وصول مروحيتين من بيرو في الساعات القليلة القادمة للمساعدة في مكافحة الحرائق في تشيكويتانيا، حيث لا تزال الحرائق متأججة رغم جهود إخمادها من خلال الاستعانة بطائرة عملاقة.

وقال إن الأرجنتين من المقرر أن ترسل فريقا من رجال إطفاء الحرائق المحنكين يتألف من 40 عضوا.

ومن ناحية أخرى، اقترحت فرنسا تشكيل تحالف للأمازون لضمان الاستجابة السريعة حال نشوب أي حرائق في المستقبل، حسبما ذكر باري.

تقع منطقة الأمازون، التي تعتبر رئة الكوكب، إلى حد كبير في البرازيل، ولكن أجزاء منها تقع في كولومبيا وبيرو وفنزويلا والإكوادور وبوليفيا وغيرها من دول أمريكا الجنوبية.

وقال باري "إننا نقوم بتفعيل آلية أخرى: وهي اجتماع مع الدول الأخرى المتضررة من الحرائق. أقصد البرازيل وباراجواي وبيرو وبوليفيا، وهو اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية والبيئة لتناول إجراءات مكافحة حرائق الغابات".

وذكر أن بيرو وباراجواي اتفقتا بالفعل على حضور الاجتماع، ولكن البرازيل لم تؤكد ذلك بعد.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

"مباشر قطر": القوات الجوية المصرية تضرب غرور أردوغان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

منذ حوالي 12 ساعة

تامر أمين في أول ظهور له بعد وقفه عن العمل: "نقطة فارقة في حياتي"

منذ حوالي 11 ساعة

منشقو "الإرهابية" يطلقون حملة إلكترونية لفضح الجماعة

ads

الصور

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

الأكثر قراءة

حفل زفاف ينتهي بدفن العروسين

بالمستندات.. معلمة بورسعيد تبرئ الضابط من الاعتداء عليها

"مباشر قطر": القوات الجوية المصرية تضرب غرور أردوغان (فيديو)

صاحب صيدليات العزبي يكشف حقيقة تدخل الدولة لسحب تراخيصه وشطبه

أيام زمان

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

الصحة

تحليل دم يكشف إصابات المخ

250 نوعًا من الصداع.. كيف العلاج؟

طرق للحصول على بطن مشدودة دون تمارين رياضية

6 مشروبات تضر بالحمل

الرئيس نيوز

السيسي يصل اليابان للمشاركة في القمة السابعة للتيكاد

"التعليم" تعتمد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية لـ"الدور الثاني"

تامر أمين: عملت "فيش وتشبيه".. ومليون شكرًا للّي فرح فيّا

ربّاع مصري يحصد 3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية

منوعات

لمن تسرق الأجراس؟.. شرطة النمسا تبحث عن لصوص البقر

وفاة أغنى أغنياء النمسا بأحد مطاعم ألمانيا

الشكل الحقيقي لمخدر الفيل الأزرق DMT

مرض يخافه كل الأطباء

كشكول

دراسة بريطانية تحذر من التحرش الإلكتروني بالأطفال

بدء توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد بـ"طب بشري وأسنان" القاهرة

تعليم كفر الشيخ تعلن حاجتها لشغل وظيفة موجه عام إنجليزي

تعرف على المؤهلات والكليات التي تقبل طلاب دبلوم الصنايع

إسلام سياسي

الجيش الليبي يلقي القبض على عناصر مسلحة فى غريان

برلمان ليبيا يستنكر تسريب الإخوان لامتحان الثانوية بطرابلس

داعش يهاجم مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في دير الزور

ترامب: مصير مسلحي «داعش» المحتجزين في سوريا مجهول ؟


زيت وسكر

قرار جديد بشأن تحويل الطلاب من الأزهر لمدارس التربية والتعليم

فوائد “البردقوش” لصحة جسمك

وزارة القوى العاملة تستأنف الجولات الميدانية للمحافظات

تطورات جديدة بشأن تظلمات أصحاب البطاقات التموينية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
حديث الإفك
مؤمن المحمدي
2 سكوبار
سيد عبدالقادر
إحنا اللى ضربنا القطر
لواء.حمدى البطران
السكة الحديد وركابها
المزيد

الثقافة

الجمعة.. ملتقى الهناجر يناقش "القوى الناعمة ودورها في مواجهة الإرهاب"

عرض "سلطان الحرافيش" على المسرح العائم الصغير

"سمكمكينو" مسرحية استعراضية غنائية على أوبرا ملك

تعرف على عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى

صفحتنا ع الفيس بوك