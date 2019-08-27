بوليفيا تنسق المساعدات الدولية لمكافحة حرائق غابات الأمازون

أكد وزير الشؤون الخارجية البوليفي دييجو باري يوم الثلاثاء إن بوليفيا بدأت في تنسيق المساعدات الدولية لإخماد الحرائق المتأججة في غابات الأمازون المطيرة.



فقد دُمر أكثر من مليون هكتار من أراضي الأمازون في بوليفيا منذ اندلاع الحرائق.



وقال باري للصحفيين "نحن على تواصل مع بيرو وشيلي والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وروسيا والولايات المتحدة ومع منظمات دولية" مثل بنك التنمية لبلدان أمريكا اللاتينية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسبما ذكر باري للصحفيين.



ومن المتوقع وصول مروحيتين من بيرو في الساعات القليلة القادمة للمساعدة في مكافحة الحرائق في تشيكويتانيا، حيث لا تزال الحرائق متأججة رغم جهود إخمادها من خلال الاستعانة بطائرة عملاقة.



وقال إن الأرجنتين من المقرر أن ترسل فريقا من رجال إطفاء الحرائق المحنكين يتألف من 40 عضوا.



ومن ناحية أخرى، اقترحت فرنسا تشكيل تحالف للأمازون لضمان الاستجابة السريعة حال نشوب أي حرائق في المستقبل، حسبما ذكر باري.



تقع منطقة الأمازون، التي تعتبر رئة الكوكب، إلى حد كبير في البرازيل، ولكن أجزاء منها تقع في كولومبيا وبيرو وفنزويلا والإكوادور وبوليفيا وغيرها من دول أمريكا الجنوبية.



وقال باري "إننا نقوم بتفعيل آلية أخرى: وهي اجتماع مع الدول الأخرى المتضررة من الحرائق. أقصد البرازيل وباراجواي وبيرو وبوليفيا، وهو اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية والبيئة لتناول إجراءات مكافحة حرائق الغابات".



وذكر أن بيرو وباراجواي اتفقتا بالفعل على حضور الاجتماع، ولكن البرازيل لم تؤكد ذلك بعد.