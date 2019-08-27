محكمة أرجنتينية ترفض إسقاط تهم الفساد بحق رئيسة البلاد السابقة

رفضت محكمة اتحادية أرجنتينية يوم الثلاثاء، 51 طلبا بتعليق أو إسقاط تهم الفساد بحق الرئيسة السابقة والسيناتورة الحالية كريستينا فرنانديز.



واتهمت فرنانديز و12 آخرون بالتربح غير المشروع من خلال منح عقود حكومية لشركة إنشاءات.



وقالت المحكمة في حكمها: "إن تأجيل المحاكمة سيؤخر العدالة دون مبرر".



يذكر أن جلسة الاستماع التي عقدت يوم الاثنين كانت العاشرة في إطار العملية القانونية المستمرة ضد الرئيسة السابقة منذ 21 مايو.



وغابت فرنانديز عن حضور الجلسة حيث حصلت على إذن بالسفر لزيارة نجلتها التي تعالج في العاصمة الكوبية هافانا.



ومن المقرر أن تبدأ عملية التحقيق قبل المحاكمة في 2 سبتمبر ويتوقع أن تستمر لمدة عام تقريبا في ضوء العدد الكبير من الأدلة والشهود.



واتهمت فرنانديز بالتلاعب في تخصيص 46 مليار بيزو ( حوالي 832 مليون دولار أمريكي ) لصالح شركة الإنشاءات "غروبو أوسترال"، الذي ألقي القبض على صاحبها لازارو بايز في عام 2016.



كما تجري محاكمة العديد من مساعديها السابقين بينهم وزير التخطيط السابق خوليو دي فيدو.



وتعتبر فرنانديز (66 عاما) على نطاق واسع المنافس الرئيسي لخلفها الرئيس الحالي موريسيو ماكري، الذي يسعى إلى الحصول على فترة ولاية ثانية.