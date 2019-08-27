انهيار الائتلاف الحاكم فى رومانيا

انهار الائتلاف الحاكم في رومانيا، اليوم الثلاثاء، إثر قرار تحالف الليبراليين والديمقراطيين الانسحاب من الائتلاف المكون من حزبين بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.



ووفقا لزعيم التحالف كالين بوبيسكو تاريسينو، صوت الوفد الدائم للتحالف، اليوم الثلاثاء، على الخروج من الحكومة الائتلافية.



وفي الوقت نفسه، أعلنت رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا، وهي أيضا زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الاشتراكيين الديمقراطيين سيعقدون اجتماعا للجنة التنفيذية الوطنية في نهاية هذا الأسبوع لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها بخصوص البقاء في الحكومة.



وتعني هذه الخطوة أن الحكومة الحالية فقدت أغلبيتها في البرلمان وأصبحت حكومة أقلية.



وإذا ظل الاشتراكيون الديمقراطيون في السلطة، فمن المرجح أن يتم عزل الحكومة من قبل المعارضين بمجرد أن يستأنف البرلمان جلساته بعد نهاية العطلة الصيفية.



بدورها، قالت رئيسة الوزراء إن حزبها يعتزم إجراء مفاوضات لضمان الأغلبية في البرلمان.



ويعتقد محللون هنا أنه بصرف النظر عن بعض التناقضات في قضايا الحوكمة، فإن السبب الرئيسي وراء انهيار الائتلاف هو أن الاشتراكيين الديمقراطيين أصروا على الدفع بمرشحهم الخاص للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، ورفضوا اقتراح شريكهم بالحكم في خوض الانتخابات بمرشح مشترك.