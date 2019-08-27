حبس المتهمين بسرقة أغراض المواطنين من السيارات بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر حبس عاطلين لسرقتهم أغراض المواطنين من السيارات بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين هم "فادى ع" 24 سنة، "إبراهيم ع" 27 سنة عاطلين، اعترفا بسرقتهم لأغراض المواطنين من السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وتمكنا من سرقة عدد 2 موبايل، لاب توب، 3 ساعات.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق تفيد بسرقة أغراضهم الشخصية من السيارات، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى حدثت بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.