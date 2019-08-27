المجر والهند تعززان علاقاتهما الاقتصادية

قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر تشيجارتو، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الزائر سوبراهمانيام جايشانكار، إن المجر تعزز علاقاتها الاقتصادية مع الهند.



وأعلن تشيجارتو "أن اقتصادات القوى الاقتصادية الناشئة في آسيا لها دور رئيسي في الاقتصاد المجري المفتوح، ولذلك، يستحق الأمر تعزيز التعاون مع الهند".



وأضاف: "سنركز على خمسة مجالات رئيسية عندما نبني تعاوننا، وهي الإنتاج السينمائي والرقمنة وإدارة المياه والطاقة الشمسية والأدوية، كما تشكل الشركات الهندية رابع أكبر مستثمر آسيوي في المجر، وهناك 35 شركة هندية توظف نحو 7 آلاف مجري".



من جانبه، قال الوزير الهندي: "إن التنافسية والمناخ الاستثماري المؤاتي في المجر جعل منها شريكا مفيدا تسعى الهند من خلاله إلى التعاون المتبادل المنفعة"، مشيرا إلى أن المجر والهند لديهما العديد من الأهداف المشتركة وهناك العديد من الفرص للتعاون.