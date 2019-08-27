البرازيل تستخدم أسلوبًا جديدًا للحد من حرائق الأمازون

في ضوء حرائق الغابات المدمرة والمتأججة حاليا في غابات الأمازون المطيرة، قالت وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا دياز، يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستسعى إلى وقف الممارسة المتمثلة في تطهير الأراضي من أجل المحاصيل والماشية.



وقالت دياز للصحفيين خلال حدث أقيم في ساو باولو إن "وزارة الزراعة ستقوم، مرة أخرى، بحملة لاستخدام أساليب أخرى، بدلا من استخدام إشعال الحرائق، لتطهير هذه المناطق".



وذكرت "لكن للقيام بذلك، نحتاج إلى توفير التدريب وتقديم المساعدة الفنية، وهم (المنتجون) بحاجة إلى الحصول على ائتمان ليكونوا قادرين على (القيام) بذلك بطريقة رشيدة".



عادة ما يستخدم الفلاحون التطهير من خلال إشعال الحرائق للحصول على قطع صغيرة من الأرض، "ولكن خلال هذه المواسم (الجافة)، يمكن أن يتسببوا بالفعل في مشكلات".



تتعرض البرازيل لضغوط من المجتمع الدولي للحفاظ على غابات الأمازون المطيرة بشكل أفضل، بعد نشوب سلسلة من الحرائق دمرت مساحات شاسعة من الغابات هذا العام.



وتمتلك البرازيل حوالي 60 % من غابات الأمازون المطيرة، التي تغطى مساحة تصل إلى حوالي 5500 ألف كلم مربع في أمريكا الجنوبية.



وقد تم تسجيل إجمالي 71497 من حرائق الغابات في البرازيل في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، بزيادة عن 39194 قبل عام، وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني لبحوث الفضاء في البرازيل.