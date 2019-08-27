انخفاض أسعار النفط اليوم

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد ورود أنباء عن احتمال عقد اجتماع اقترحته فرنسا بين كبار قادة الولايات المتحدة وإيران.



وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه منفتح على الاجتماع "إذا كانت الظروف مواتية".



وأشار محللون إلى أن الحديث المحتمل أدى إلى إثارة مخاوف المستثمرين من أن تخفيف التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران سيؤدي لزيادة مبيعات النفط، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بوفرة المعروض.



وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بمقدار 0.53 دولار، ليستقر على 53.64 دولار أمريكي للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، في حين انخفض سعر خام برنت تسليم أكتوبر 0.64 دولار، ليغلق عند 58.7 دولار للبرميل في بورصة لندن للعقود الآجلة.