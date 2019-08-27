"البنتاجون" ينفى تورط بلاده فى انفجارات مستودعات الذخيرة بالعراق

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أي دور للولايات المتحدة في تفجيرات مستودعات الحشد الشعبي في العراق، مؤكدة أن جميع الاتهامات لها بهذا الصدد باطلة.



وقالت الوزارة في بيان: "لم تقم القوات الأمريكية بقصف أو أي هجمات أخرى أدت إلى تفجير مستودعات ذخيرة في العراق، والحديث هنا على العكس، خاطئ ومضلل ومثير للاشمئزاز"​​​، مؤكدة على أن واشنطن تدعم سيادة العراق.



تصريحات البنتاجون هذه تأتي بعد اتهامات من الحشد الشعبي العراقي للولايات المتحدة، بإدخال 4 طائرات مسيرة إسرائيلية لاستهداف مقرات عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة لقوات الحشد.



يذكر أن قوات الحشد الشعبي أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تعرضت لقصف قرب الحدود مع سوريا تم من قبل طائرات مسيرة إسرائيلية بدعم أمريكي، وأسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي الحشد وإصابة آخر في قصف بطائرتين مسيرتين مجهولتين استهدفتا نقطة ثابتة للواء 45 التابع للحشد في قضاء القائم بمحافظة الأنبار على الحدود مع سوريا.