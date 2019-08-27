جهود وزارة الداخلية فى المحافظات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، لتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.



وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط ( 44 قطعة سلاح نارى، 65 قضية تموينية، 903 مخالفات مرورية، تنفيذ 2004 أحكام قضائية متنوعة) بنطاق مديرية أمن أسيوط.



فيما تم ضبط ( 4 قطع سلاح نارى، 41 قضية إتجار بالمخدرات، 82 قطعة سلاح أبيض، 315 مخالفة مرافق، 27 قضية تموينية، 2349 مخالفة مرورية، تنفيذ 1989 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.



كما تم ضبط (7 قطع سلاح نارى، 8 قضايا اتجار بالمخدرات، 11 قطعة سلاح أبيض، 20 قضية تموينية، 1419 مخالفة مرورية، تنفيذ 4017 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن البحيرة.



وفي سياق متصل تم ضبط ( 8 قطع سلاح نارى، 40 قضية اتجار بالمخدرات، 24 قطعة سلاح أبيض، 911 مخالفة مرافق، 78 قضية تموينية، 327 مخالفة مرورية، تنفيذ 9012 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الجيزة.



وفى ذات السياق تم ضبط ( 10 قطع سلاح نارى، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 2 قطعة سلاح أبيض، 25 قضية تموينية، 535 مخالفة مرورية، تنفيذ 4545 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الشرقية.



كما ضبط ( 5 قطع سلاح نارى، 13 قضية اتجار بالمخدرات، 9 قطع سلاح أبيض، 58 قضية تموينية، 374 مخالفة مرافق، 928 مخالفة مرورية، تنفيذ 3006 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية.



فيما ضبط ( 7 قطع سلاح نارى، 23 قضية إتجار بالمخدرات، 37 قضية تموينية، 89 مخالفة مرافق، 1055 مخالفة مرورية، تنفيذ 6955 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن القليوبية.



كما ضبط (20 قطعة سلاح نارى، 8 قضايا إتجار بالمخدرات، 41 قضية تموينية، 3982 مخالفة مرورية، تنفيذ 955 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن المنيا.



وفي سياق متصل تم ضبط ( 5 قطع سلاح نارى، 3 قضايا إتجار بالمخدرات، 67 مخالفة مرافق، 21 قضية تموينية، 750 مخالفة مرورية، تنفيذ 952 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن بنى سويف.



كما تم ضبط ( 3 قطع سلاح نارى، 245 مخالفة مرافق، 15 قضية تموينية، 604 مخالفة مرورية، تنفيذ 1801 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن دمياط.