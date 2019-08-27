الأرصاد: الطقس معتدل حتى نهاية الأسبوع

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، أن الطقس هذا الأسبوع معتدل على السواحل الشمالية وتترواح درجات الحرارة من 34 إلى 36 درجة مئوية.



وأكد "عبدالعال"، في تصريحات لـ"الدستور" على ارتفاع نسبة الرطوبة وهو مايسبب الشعور بالحر.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأن يسود طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.