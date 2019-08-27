تصريحات لأول مرة للفنان مصطفى فهمى فى "صاحبة السعادة"

أثار الفنان مصطفى فهمي، الجدل خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة"مع إسعاد يونس على فضائية "DMC"، وتحدث على أسرار لأول مرة.



وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز تصريحات مصطفى فهمي.



"الأسرة رفضت الفن"

قال الفنان مصطفى فهمي، إنه كان يحب التصوير عندما كان في سن صغيرة، مشيرًا إلى أن شقيقه الأصغر الفنان حسين فهمي سبقه إلى دخول عالم الفن، ولكن عن طريق الإخراج، وهو ما قابلته الأسرة بالرفض في البداية.



"مش أكيل"

تحدث فهمي عن الغذاء الصحي وأن السن له عامل أساسي في تناول الطعام، مضيفا:"أنا مش أكيل، ومليش في الأكل التقيل، وباكل أكل خفيف وبحب السندوتشات وأموت فيها طول عمري، وبحب الجبن والباستا".



"لا يتواجد في عمل مع شقيقه"

أشار إلى أنه لم يتعمد مع شقيقه على عدم التواجد سويًا فى عمل مشترك، لكن السبب يعود إلى عرض أدوار عليهما كشقيقان أيضا، أحدهما طيب والآخر شرير وهذا سبب اعتذارهما، إلى أن جاء مسلسل "الحفار" والذى كان مناسبا لهما، حيث مثل كلاهما دور ضابط.



"السن"

أكد "فهمي" إنه لا يعتبر نفسه كبيرا في السن: "فيه ناس بتكبر روحها، معرفش ليه بتعمل كده، تقوله يلا نسهر يقول يا عم بقى نقعد قدام التليفزيون، فيه ناس بتعجز روحها بدري".



"اول مرتب في حياته"

عمل مصطفى فهمي،مساعد مصور ثالث في فيلم "الشيماء"، حيث أبرم عقدًا مع مؤسسة السينما، وأنه تقاضى وقتها 75 جنيها في أول عقد أبرمه في حياته، لكي يكون أحد أعضاء فريق العمل بالفيلم.