إحالة عاطل للجنايات لحيازته 1220 كيلو من مخدر "الفودو" بالنهضة

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات؛ لحيازته 1،220 كيلو من مخدر الفودو قبل ترويجهما بدائرة قسم شرطة النهضة.



وكشف أمر الإحالة أن المتهم هو "هانى. م"، 45 سنة، عاطل، عثر بحوزته على 1.220 من مخدر الفودو واعترف بترويجه للمخدر بدائرة القسم بغرض التربح والكسب غير المشروع.



وتمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة، من ضبط شخص بحوزته كمية من المواد المخدرة بالسلام، حيث تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات من ضبط "هاني. م. ح"، ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات" ومحكوم عليه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 1.220 كيلو جرام، مبلغ مالى).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.