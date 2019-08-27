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حوادث

فحص 150 قرص دواء مجهول المصدر ضُبط بحوزة صيدلى بمصر القديمة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:47 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعى
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أرسلت نيابة مصر القديمة، عينة من 150 ألف قرص دواء مجهول المصدر ومنشطات جنسية، تم ضبطها بحوزة صيدلى بدائرة القسم إلى المعمل الكيماوى بالقاهرة لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط " م. م"، 22 سنة، مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، يدير الصيدلية بدون ترخيص وبحوزته كميات كبيرة من الأدوية، والعقاقير الطبية الخاصة بهيئة التأمين الصحى، والمنشطات الجنسية غير المسدد عنها الرسوم الجمركية، والمحظور تداولها داخل الصيدلية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الصيدلية على 150000 عبوة ( أقراص، كبسولات، شراب، مراهم)، و1190 قرصا دوائيا خاصين بهيئة التأمين الصحى" منتهية الصلاحية" ومنشطات جنسية عبارة عن 80 عبوة عسل، و2 عبوة كريم، و2 عبوة اسبراى، و350 قرص جنسى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقررت النيابة فى وقت سابق، حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه.
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