إحالة المتهمين بسرقة خزينة من شركة ببدر للجنايات

أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة المتهمين بسرقة خزينة بها 240 ألف جنيه من داخل شركة بمدينة بدر للمحكمة الجنايات.



تلقى قسم شرطة بدر بلاغًا من صاحب شركة للمقاولات باكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة ملكه وبداخلها مبلغ مالى 240 ألف جنيه.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من مورد مياه للشركة ومحاسب بالشركة، وميكانيكي.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرا المتهمان الأول والثانى بأنهما نظرًا لطبيعة عملهما بالشركة محل البلاغ وعلمهما بتواجد مبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بها فخططا لسرقتها، وفى سبيل ذلك اصطنعا نسخة من مفتاح الشركة وتسليمها للمتهم الثالث الذى قام بدوره بالاستيلاء على الخزينة وما بداخلها من مبالغ مالية، ثم توجه بها إلى مسكنه وتمكن من فتحها باستخدام جاكوش وأجنة حديدية، واستولى على المبلغ المالى وتخلص من الخزينة بإلقائها بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم.



جرى بإرشاد الأخير ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، والعثور على الخزينة الحديدية بمكان التخلص منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.