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حوادث

استعجال التحريات حول قيام 3 عاطلين بسرقة الكابلات الكهربائية بالسلام

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:34 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام، باستعجال التحريات الأمنية حول قيام 3 عاطلين، بسرقة كابلات تليفونات بالسلام.

وألقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، القبض على "م. ا. ا" 42 سنة فني هندسة بشركة اتصالات، و"ع.م. ع" 32 سنة عاطل و"ي. م. ا " 45 سنة سائق، أثناء استقلالهم السيارة رقم ق ع ب 7386 ماركة شيفروليه بيضاء اللون، ( قيادة الثالث ـ ملك نجله) وعثر بحوزتهم علي 70 مترا من كابلات التليفونات التابعة لشركة الاتصالات ومبلغ مالي 10.200 جنيه ( بحوزة الأول) وسلاح ابيض "سكين"، وجنزير حديدي.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من الطريق العام بشارع الإمام البخاري ـ دائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وأضاف الأول بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته خاص به، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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