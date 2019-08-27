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حوادث

4 حالات يجوز للزوج فيها استرداد مسكن الزوجية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:21 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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يتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التى تتيح للزوج استرداد مسكن الزوجية، لذلك يوضح " الدستور " الحالات التى يتيح للزوج استرداد مسكن الزوجية وفقا للقانون وهي:

1_تنتقل الشقة للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطى أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج.

2-نص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضى بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.

3-طبقا للمادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزوجيه مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين"، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.

4-إذا كانت الزوجة ليس لها مسكن خاص، من حق الزوجة الحصول على أجر مسكن يحدده القضاء، حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، وبما يتناسب مع دخل الزوج.
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