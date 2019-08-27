الثلاثاء 27 أغسطس 2019 الموافق 26 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

"التحالف" يسقط طائرة مسيّرة بالمجال الجوى اليمنى أطلقها الحوثيين

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:01 ص
جريدة الدستور
طباعة
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائره بدون طيار "مسيّرة" بالمجال الجوي اليمني أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.

وقال العقيد المالكي، إن جميع المحاولات المستميتة من المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأكد أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأشار إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة من قبل الحوثي تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.

وشدد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قد أكد في وقت سابق أن السعودية والإمارات تعملان على دعم الحكومة الشرعية في اليمن.

وقال إن ارتفاع وتيرة أعمال مليشيا الحوثي الإرهابية في اليومين الماضيين، هو دليل على الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

"الصيادلة" تكشف تفاصيل قرار سحب تراخيص صيدليات العزبي

منذ حوالي 8 ساعات

صاحب صيدليات العزبي يكشف حقيقة تدخل الدولة لسحب تراخيصه وشطبه

منذ حوالي 6 ساعات

منشقو "الإرهابية" يطلقون حملة إلكترونية لفضح الجماعة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

القصة الكاملة لشطب صيدليات "العزبى" و"رشدى" من سجلات الصيدلة

ads

الصور

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

الأكثر قراءة

حفل زفاف ينتهي بدفن العروسين

بالمستندات.. معلمة بورسعيد تبرئ الضابط من الاعتداء عليها

صاحب صيدليات العزبي يكشف حقيقة تدخل الدولة لسحب تراخيصه وشطبه

"مباشر قطر": القوات الجوية المصرية تضرب غرور أردوغان (فيديو)

أيام زمان

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

الصحة

تحليل دم يكشف إصابات المخ

250 نوعًا من الصداع.. كيف العلاج؟

طرق للحصول على بطن مشدودة دون تمارين رياضية

6 مشروبات تضر بالحمل

الرئيس نيوز

"التعليم" تعتمد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية لـ"الدور الثاني"

تامر أمين: عملت "فيش وتشبيه".. ومليون شكرًا للّي فرح فيّا

ربّاع مصري يحصد 3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية

"الصحة" تحذر: مضاد حيوي "مغشوش" يباع في الصيدليات

منوعات

وفاة أغنى أغنياء النمسا بأحد مطاعم ألمانيا

الشكل الحقيقي لمخدر الفيل الأزرق DMT

مرض يخافه كل الأطباء

حفل زفاف ينتهي بدفن العروسين

كشكول

بالصور.. توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية العام الدراسي الجديد

ننشر توزيع منهج اللغة العربية لصفوف "الثانوية العامة"

"سويلم" يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بالمدرسة الرسمية الدولية

بتكلفة 6.2 مليون جنيه.. محافظ كفرالشيخ يفتتح مدرسة الوحدة العربية الابتدائية

إسلام سياسي

الجيش الليبي يلقي القبض على عناصر مسلحة فى غريان

برلمان ليبيا يستنكر تسريب الإخوان لامتحان الثانوية بطرابلس

داعش يهاجم مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في دير الزور

ترامب: مصير مسلحي «داعش» المحتجزين في سوريا مجهول ؟


زيت وسكر

قرار جديد بشأن تحويل الطلاب من الأزهر لمدارس التربية والتعليم

فوائد “البردقوش” لصحة جسمك

وزارة القوى العاملة تستأنف الجولات الميدانية للمحافظات

تطورات جديدة بشأن تظلمات أصحاب البطاقات التموينية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
حديث الإفك
مؤمن المحمدي
2 سكوبار
سيد عبدالقادر
إحنا اللى ضربنا القطر
لواء.حمدى البطران
السكة الحديد وركابها
المزيد

الثقافة

تعرف على عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى

صدور كتاب "العقل والمادة" لــ شرودنجر فى نسخته العربية

صدور كتاب "الإدارة الاستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين"

سولاف هلال تناقش "غزال الدرب الأحمر".. الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك