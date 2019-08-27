شعبة الدواجن: انخفاض أسعار البيض فى الأسواق

انخفاض كبير شهدته أسعار السلع في مصر وخصوصا بعد عيد الأضحى، وذلك بسبب زيادة المعروض والعزوف الواضح للمواطنين عن الشراء.



وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن أسعار البيض انخفضت بشكل كبير في الأسواق لتسجل الكرتونة 30.5 جنيه في المزرعة، بعدما وصل إلى 41 جنيها، ولا توجد أى معايير انخفاض.



وأكد "السيد" في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الدواجن في المزرعة انخفضت خلال الفترة الأخيرة لتسجل 18 جنيها في المزرعة، مقابل 22 جنيها، أي بانخفاض 4 جنيهات عن أسعار الأسبوع الماضي.



وتوقع "السيد" ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة، حيث تصل أسعار الدواجن إلى 23 جنيها للكيلو، وأرجع السبب وراء انخفاض أسعار الدواجن هو زيادة المعروض وقلة الاستهلاك.