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حوادث

سيدة تطلب الخلع من زوجها: "بيذلنى ويعايرنى بتخنى"

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:29 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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لم تتوقع الزوجة الثلاثينية أن تكون محاكم الأسرة أخر طريق يجمعها بزوجها "إيهاب"، بعد زواج استمر سبع سنوات وأثمر عن إنجاب طفلين "حسن، وحنين".

وروت "نورا" تفاصيل قصتها، قائلة: "تحملت شخصيته متقلبة المزاج وعصبيته الزائدة والسكن بعيدا عن أهلي وأصدقائي من حبي الشديد له وتمسكي به، فبعد زواجنا بسنة قرر السفر للعمل بالخارج، وطلب مني تجهيز نفسي للألحاق به فورًا، ولم أتردد لحظة واحدة في السفر بالعكس كنت في غاية السعادة".

وتابعت "الزوجة": "منذ زواجنا وهو كان دائم الانتقاد في شكلي وملابسي ويتعمد جرح مشاعري وإحراجي أمام أصدقاءه وأقاربه حتى أمام أولادنا فيما بعد، تحدثت معه كثيرا وطلبت منه الإيقاف عن إحراجى أمام الجميع لكن بلا جدوى وكأنه يتعمد كسر نفسى".

وإستكملت "نورا": "مع جلوسي باستمرار في الشقة بدون حركة ومجهود ولعب رياضة زاد وزنى، وقررت عمل نظام غذائى حتى أقلل من وزنى لكن اكتشفت بإصابتى بأنيميا حادة، وأصبحت طوال الوقت مصابة بدوخة وإرهاق دائم، فتوقفت عن عمل الرجيم، ومن هنا بدأت المشاجرات وأصبح طوال الوقت نافر مني ويتعمد معايرتى بوزنى الزائد، طلبت منه تشجيعى لعمل "رجيم" مرة أخرى، كما طلبت منه أن يصطحبني لطبيب ليعاجني من الأنيميا الشديدة لكن بلا جدوى، واستمرينا بهذا الوضع لشهور حتى شعرت بأننى في سجن كبير لا أتحمل العيش فيه لحظة واحدة".

واختتم: "في النهاية قام بإرسال لى صور لبعض الفتيات على علاقة به على "فيس بوك"، وقالى لي: "طب أنا ليه ما أتجوزش وحدة زى دول، شوفى نفسك وشوفى دول أنا ندمان "، شعرت حينها بوجع كبير وكسرة في قلبي، وقررت بأن أقلل من وزنب لكن من أجل نفسب ومن أجل أبنائب واصطحبت أبنائى وقررت العودة بهم للقاهرة، وتوجهت على الفور لرفع دعوى خلع ضده تحمل رقم "2744" لسنة 2019 أحوال شخصية".
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