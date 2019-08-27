سيرينا تسحق شارابوفا فى أمريكا المفتوحة للتنس

سحقت سيرينا وليامز غريمتها السابقة ماريا شارابوفا 6-1 و6-1 في الدور الأول لبطولة أميركا المفتوحة للتنس لتبدأ بشكل رائع حلمها نحو حصد لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى.



واستغلت سيرينا قوتها في أول مباراة في نيويورك بين اثتنين من أشهر لاعبات التنس وذلك في أول ظهور للاعبة الأمريكية بالمسابقة منذ شجارها الشهير مع الحكم خلال خسارة نهائي النسخة الماضية.



ولم تظهر سيرينا أي علامات على معاناتها من إصابة أجبرتها على الانسحاب من مباراة نهائية في تورونتو منذ أسبوعين بل قدمت أحد أفضل عروضها منذ العودة إلى الملاعب عقب الإنجاب في 2018.



وعززت سيرينا، التي واجهت شارابوفا لآخر مرة في بطولة أستراليا 2016، نتيجة المواجهة المباشرة مع اللاعبة الروسية إلى 20-2.



وتعاني شارابوفا حالة تراجع وتحتل المركز 87 عالميا بعدما غابت طويلا هذا الموسم بسبب جراحة في الكتف في فبراير شباط الماضي.



وستلعب سيرينا في المباراة المقبلة مع مواطنتها الأمريكية كاثرين مكنيلي، المشاركة ببطاقة دعوة، والتي فازت 6-4 و6-1 على السويسرية تيميا باتشينسكي أمس الإثنين.