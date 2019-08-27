تهدئة حرب التجارة تدفع بورصة طوكيو للارتفاع

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في بورصة طوكيو للأوراق المالية، بعد أن تنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاق تجارة مع الصين، مما هدأ بواعث قلق المستثمرين عقب تصعيد في حرب التصريحات أخرج الأسواق عن مسارها الأسبوع الماضي.



وصعد نيكي 1.02% إلى 20467.22 نقطة.



في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.93% إلى 1491.72 نقطة.



وسعت الولايات المتحدة والصين إلى تهدئة توترات حرب التجارة الدائرة بينهما، الإثنين، مع دعوة بكين للتهدئة وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة بعدما هبطت الأسواق متأثرة برسوم جديدة من كلتا الدولتين.



وعقب قمة مجموعة السبع في باريس بفرنسا، قال ترامب إنه يعتقد أن الصين راغبة بصدق في التوصل إلى اتفاق، مستشهدًا بما وصفه بالضغوط الاقتصادية المتنامية على بكين وفقد الوظائف هناك.



وقال ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني، والذي كان يقود المحادثات مع واشنطن، إن الصين مستعدة لحل النزاع التجاري من خلال مفاوضات "هادئة"، وإنها تعارض بشدة تصعيد النزاع.

