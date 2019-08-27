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مصر

جهاز دمياط الجديدة يمنح أصحاب المحلات مهلة أسبوع لإزالة الإشغالات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:46 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة، أنه تم منح مهلة أسبوع لأصحاب المحلات التجارية لإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات على الأرصفة والمشايات والمسطحات الخضراء.

وأكد رئيس الجهاز في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أهمية إخلاء جميع البدرومات المستخدمة في أنشطة تجارية بالمخالفة، وكذلك الوحدات السكنية المستغلة في أنشطة غير سكنية المخالفة للقانون، والتى من خلالها تسبب العشوائيات التى شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القضاء عليها.

وأكد على التعامل بكل حزم مع المخالفين وغير الملتزمين بإزالة المخالفات خلال هذه المهلة ومصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقارية حيال هذه المخالفات.
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