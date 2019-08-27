حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 27 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: يدعوك الوضع المهني الدقيق الذي تمر به إلى ضبط انفعالاتك والانتباه إلى تصرفاتك، قد تكون بانتظارك تحديات.



عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.



صحيًا: لا تهتم بالجانب الجسدي والحسي في الحياة ولا تهتم كثيرا بالرياضة، لهذا عليك توخي الحذر من وزنك حتى لا تكون مجبرًا على زيارة أندية الرياضة.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.