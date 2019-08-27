حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 27 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: تتاح لك فرص جيدة في المجال المهني لإجراء تغيير أو للحصول على جواب كنت تنتظره وتعلق عليه الآمال.



عاطفيًا: تعير الحبيب كل أهمية تُذكر، وتتحاشى الخلاف كليًّا ولا سيّما اذا كان الحبيب يعاني أزمة ما.



صحيًا: إذا أردت الحصول على جسم رشيق، انتبه إلى طعامك ومارس الرياضة بانتظام.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.