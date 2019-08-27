جهاز طيبة الجديدة: طرح 25259 ألف متر مربع لإقامة مشروعات خدمية

كشف المهندس مصطفى أحمد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أن مساحة الأراضي الخدمية والصناعية والطبية بالمدينة تصل لنحو 25259 ألف متر مربع.



وأوضح "رئيس الجهاز" أن المساحة التي ستقام عليها مستشفى، تصل مساحتها لنحو 2625 متر مربع، وبسعر 1055 جنيها للمتر، بقيمة 2769375 جنيها، موضحًا أن إقامة المباني الخدمية تكون على نسبة 40% من مساحة المشروع، لافتًا إلى أنه سيتم سداد جدية حجز للأرض بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للأرض.



وأشار إلى أن الأراضي التي ستقام عليها المباني التجارية تصل مساحتها لنحو 2709 أمتار مربعة بسعر 2255 جنيها للمتر، وأوضح أن المساحة التي ستقام عليها معارض بالمنطقة الصناعية تصل مساحتها لنحو 2687 مترا مربعا، ويقدر سعر المتر بقيمة 2255 جنيها. وتابع أن المساحة التي ستقام عليها مجمع بنوك بمنطقة الخدمات تصل مساحتها لنحو 2087.50 متر مربع، بسعر 2275 جنيها للمتر.



وأعلن "أحمد" عن تخصيص مساحة 3219.10 لإقامة نادي اجتماعي بسعر 1450 جنيها للمتر، ويتم سداد جدية حجز بنسبة 5% من المساحة الكلية للمشروع، حيث تقام المباني على نسبة 20% من المساحة الأرض، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض على مساحة 5293.56 متر مربع لإقامة مبني تجاري وإداري.