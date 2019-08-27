حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 27 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: حاول أن تكون أكثر جدية في العمل، وحافظ على هدوئك المعتاد لتتجاوز بعض العقبات التي تعترض تقدمك.



عاطفيًا: حاول أن توضّح وجهة نظرك للشريك وأن تقنعه بما تراه مناسبًا لكما في المستقبل، لأنّ الغيرة بدأت تطرق بابه بقوة.



صحيًا: زيارة بعض المتاجر التجارية الكبرى برفقة العائلة أو الاصدقاء تنعكس إيجابًا على نفسيتك.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.