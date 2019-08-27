كوندي ناست: "المتحف المصرى" هدية للعالم

نشرت مجلة كوندي ناست السياحية الأمريكية مقالًا تفصيليًا عن "المتحف المصري" الكبير تحت عنوان "كل ما نعرفه عن المتحف الكبير"، ويعتبر أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويفتخر به المصريون وقدموه هدية للعالم.



وأعادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التركيز على المقال في تغريدة لها على صفحتها الخاصة بموقع تويتر، كنوع من الترويج والتحفيز السياحي، ولتقديرها بإشادة العالم بسياحة مصر.



وذكر المقال أن، سياحة مصر عادت بقوة مرة أخرى، وأن مصر من أفضل الوجهات السياحية لعام ٢٠١٩ في المركز الثاني بين هذه المقاصد والتي من بينها: اليونان، إيطاليا، أستراليا، اسكتلاندا، الكاريبى، فرنسا، تاهيتى، موزميبق، ناميبيا، الصين، رومانيا، مومباى بالهند، وسنغافورة.



وتعتبر مجلة كوندي ناست ترافلر Conde Nast Traveller متخصصة في مجال السياحة والسفر، وحائزة على العديد من الجوائز العالمية، وموجهة الى شرائح السائحين من أصحاب الإنفاق المرتفع.