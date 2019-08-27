صدور كتاب "الإدارة الاستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين"

عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع٬ صدرت طبعة جديدة لكتاب "الإدارة الاستراتيجية: لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين" للمؤلف د. عبدالحميد عبدالفتاح المغربي.



وبحسب ما جاء في مقدمة الكتاب:

"تعد دراسات الإدارة الاستراتيجية وسياسات الأعمال من الدراسات المتقدمة في مجال إدارة المنظمات، إذ تحتاج إلى خلفية متكاملة عن مبادئ الإدارة ووظائفها، فبناء الخطة يحتاج إلى فكر متعمق وقدرة على التحليل والتفسير والربط بين العوامل والمتغيرات، والموارد والإمكانات، فكيف بصياغة الاستراتيجية وتطبيقها ومراجعتها.



إن أهمية هذا الكتاب لتبدو واضحة للقارئ إذا تأمل من حوله متغيرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية والثقافية، فما الذي يحدث في اليابان؟ وماذا يدور في أمريكا والدول الغربية؟ وما علاقة ذلك بالبناء الاستراتيجي الذي أعددناه في بلدنا ومنظماتنا؟، ما الذي يجب أن تتسلح به لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بكل شراستها وقوتها في شتى المجالات؟. وغيرها من القضايا التي يطرحها الباحث ويحاول تقديم أجوبة عليها".