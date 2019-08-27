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حوادث

استعجال التحريات لضبط متهمين "المشغولات الذهبية" بالجمالية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:05 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعى
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أمرت نيابة الجمالية بإستعجال التحريات الأمنية حول واقعة ضبط صاحبي ورشة لتصنيع المشغولات الذهبية لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجمالية.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط صاحبي ورشة لتصنيع المشغولات الذهبية لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجمالية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها حيازة كلًا من: "ا. م.ن " 48 سنة صاحب ورشة مصوغات ذهبية بالجمالية، وسابق اتهامه في القضية رقم 13011 لسنة 1999م الجمالية "أقلام مقلدة، ذهب مدموغ"، و"إ.ع. ج" 35 سنة شريك بذات الورشة ومقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، كميات من المشغولات الذهبية غير المدموغة بمصلحة الدمغة والموازين بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذان من الورشة عملهما مكانًا لمزولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما أثناء تواجدهما داخل الورشة المشار إليها وعثر داخل الورشة على 5.244 كيلو جرام مشغولات ذهبية عبارة عن "أقراط، غوايش، خواتم، سلاسل" وجميعها مدموغة بأختام مقلدة.

كما عثر على 65 قلم حديدي مقلد يستخدم في تقليد الدمغات، 2 مكبس حديدي، أدوات تصنيع عبارة عن "جاكوش، مفتاح ربط، مفتاح النكيه، زردية، شفط ملقاط، مبرد حديدي، مقص حديدي" 3 قاعدة سندال لتركيب المكابس، عدسة مكبرة، 2 سندال حديدي، ميزان كهربائي حساس حمولة 3 كيلو جرام.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.
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