مصرع وإصابة 17 سودانيًا فى حادث تصادم بأسوان

لقي شخصين سودانيين، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مصرعهما، وأصيب 15 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس ركاب سودانيين الجنسية فى منطقة جرف حسين فى أسوان، والتي تبعد عن المدينة بحوالى 80 كيلو.



وتبين بالفحص المبدئى، أن حالات المصابين مستقرة، ما عدا اثنين في حالة خطرة.



وتلقى مرفق إسعاف أسوان برئاسة الدكتور محمد الدخيلى، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بأتوبيس ركاب سودانى الجنسية، مما أسفر عن مصرع اثنين، وإصابة 15 آخرين، وتوجهت سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، ونقل الجثث إلى المشرحة.



وتلقت مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء محمد عمارة، إخطارًا يفيد بالحادث، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وحررت المحاضر اللازمة، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيال الواقعة.