سولاف هلال تناقش "غزال الدرب الأحمر".. الليلة

تعقد في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بدار هن للنشر أمسية ثقافية٬ لمناقشة وتوقيع المجموعة القصصية "غزال الدرب الأحمر" للكاتبة سولاف هلال.



هذا ويتناول المجموعة بالنقد والتحليل كل من: القاص والناقد سيد الوكيل٬ الشاعرة والكاتبة فردوس عبد الرحمن، والناقد د. أحمد عبد الحميد. يعقب المناقشة سهرة مع عازف الكمان والموزع الموسيقى نزار حراك.



يشار إلى أن "غزال الدرب الأحمر" وبحسب الناشر: تراجع الذاكرة من خلال تأمل الذات، والتوقف أمام حيوات الآخرين بكل ما فيها من التباسات وتناقضات، تطرح أسئلتها عن الزمن والحب والكيان الإنساني المحاصر داخل واقعه الفردي، ومن خلال عوالم الناس البسطاء تستدرج الكاتبة شخوصها ليحكوا قصصهم التي تظل مفتوحة على نهايات مجهولة.