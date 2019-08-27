حبس مسؤل مصنع لاتهامه بتصنيع "الطحينة" بمواد مجهولة بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية بحبس مسؤل مصنع لاتهامه بتصنيع "الطحينة" بمواد مجهولة المصدر بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، من ضبط 13 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع لتصنيع الطحينة في المرج.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي، مدير شرطة التموين بالعاصمة، مفاده ضبط مسئول مصنع غير مرخص بدائرة قسم شرطة المرج لإنتاجه "طحينة"، مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وإدخالها في عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات غير مدون عليها بيانات.



وعثر بداخل المصنع على 4 أطنان "طحينة" منتج نهائي، معبأة داخل عبوات بدون بيانات، 9 أطنان "دقيق – سمسم – فول سودانى – زيت طعام – مستلزمات إنتاج" بدون مستندات تدل على مصدرها.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.