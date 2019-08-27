المتفائلون.. يعيشون بصحة أكثر من المتشائمين

كشفت دراسة جديدة أن المتفائلين يعيشون بصحة جيدة لفترة أطول ولديه فرصة أكبر في بلوغ سن الخامسة والثمانين، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.



ويعتقد الخبراء أن الأشخاص الإيجابيين يتعاملون مع التوتر بشكل أفضل، مما قد يحد من تأثيره على صحتهم البدنية.



كما أنه من المرجح أن يحددوا أهدافهم بأنفسهم، ويعتقدون أنهم سيحققونها، مما يجعلهم أكثر عرضة لممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل صحي.



وقام باحثون من جامعة "بوسطن" بتتبع ما يقرب من 70000 امرأة لعقد من الزمن وحوالي 1500 رجل لمدة 30 عامًا بعد إعطائهم استبيانات للحكم على نظرتهم للحياة.



ووجد الباحثون أن عمر المتفائلين كان أطول من 11 إلى 15 في المئة، مقارنة بغيرهم من المتشائمين، بالإضافة إلى خلوهم من معظم الأمراض المزمنة.



وكانت النساء الأكثر إيجابية أكثر عرضة بنسبة 50 في المئة لرؤية عيد ميلادهم 85، وكان الرجال الأكثر تفاؤلا احتمالات أعلى بنسبة 70 في المئة من بلوغ نفس السن.