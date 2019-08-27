استعجال التحريات فى واقعة العثور على جثة فتاة بمقابر الخليفة

أمرت نيابة المقطم والخليفة باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة العثور على جثة فتاة ملقاة داخل المقابر، كما أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير الصفة التشريحية.



وكانت قد شهدت مقابر الخليفة واقعة غريبة من نوعها عندما عثروا على جثة فتاة مسجاة أرضا على ظهرها وبفحصها تبين بأنها متوفاة.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخليفة يفيد بالعثور على جثة فتاة عشرينية متوفاة داخل المقابر، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، مسجاة على ظهرها وترتدي ملابسها بالكامل، وليست من سكان المنطقة ولا المترددة عليها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات التي أمرت بقرارها المتقدم.