اليوم.. انطلاق ورشة "اتعلم فوتوغرافيا" بدار هن للنشر

تنطلق في السابعة مساء اليوم الثلاثاء٬ بدار هن للنشر٬ فعاليات ورشة "اتعلم فوتوغرافيا " مع فادى قدسى.



"الصورة بألف كلمة" مثل صيني قديم ظل حيا حتى الآن وكل يوم تزيد أهمية الصورة بما تحويه من قوة تعبيرية تختصر الوقت والحروف والعالم.



ولكي تفي الصورة برسالتها (فنية تجارية) بطريقة احترافية يجب على المصور فهم أدواته بطريقة صحيحة التي يشكل بها صورته من فهم لمعداته للعدسات المناسبة الخاصة والتكوين الصحيح، وذلك في ورشة التصوير الفوتوغرافي والتي تتضمن: "تاريخ موجز للتصوير الفوتوغرافي٬ وأنواع الكاميرات٬ وأنواع التصوير الفوتوغرافي وما يمتاز به كل نوع٬ وأجزاء الكاميرا وطريقة عملها٬ والفرق بين الكاميرات ذات الإطار الكامل٬ والإطار المقطوع٬ والاختلاف بين صيغة الــ RAW –JPEG مكونات التعرض الضوئي٬ وأنواع العدسات وكيفية اختيار العدسة المناسبة، والتحكم في white Balance قواعد التكوين الأساسية".