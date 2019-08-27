الليلة.. سحر الموجى بضيافة مكتبة مصر الجديدة

تحل الكاتبة الروائية سحر الموجي٬ بضيافة مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ في لقاء مفتوح وأمسية ثقافية٬ لمناقشة روايتها "مسك التل".



وتتناول الرواية حكاية بطلات روايات شهيرات، وتنسج من لقائهن حكاية واحدة، وتضيف إليهن شخصيات جديدة معاصرة، وتضع الجميع أمام سؤال الحياة بكل تجلياته: ماذا فعلت الشخصيات بحياتها؟ وهل يمكنها أن تستمر من دون مواجهة للماضى؟ وهل يمكن أن يصبح للحياة أصلا أى معنى من دون أن تتحقق وأن تتمرد وأن تخرج من ذاتك إلى العالم؟.



يشار إلى أن "الموجي" سبق وصدر لها عدد من الروايات والمجموعات القصصية، منها: "سيدة المنام، آلهة صغيرة، دارية، نون، ومسك التل"٬ والتي فازت عنها بجائزة ساويرس للرواية في دورتها الأخيرة.



وتخرجت سحر الموجي في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وهي أستاذ الشعر الإنجليزي والأمريكي، وعملت في ورش متعددة للكتابة النسوية والحكي، بدأت عام 2012 ورشا للكتابة الإبداعية، ومنذ عام 2015 تعمل مدربة للسيكودراما.