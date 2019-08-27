البوليفى ديين يتقدم ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

سجل البوليفي الشاب هوجو ديين، ظهوره الأول في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، خاتمة البطولات الأربع الكبرى "الجراند سلام"، بالفوز على الكوري الجنوبي كوون سون وو، اليوم الإثنين، في الدور الأول.



واستفاد المصنف الـ84 عالميًا من انسحاب منافسه الكوري بالمجموعة الرابعة للإصابة، عندما كان الأخير متقدمًا بنتيجة (3-2).



وحسم ديين، المجموعتين الأولى والثانية (6-3)، و(6-4)، قبل أن يفوز كوون سون وو، بالثالثة (2-6).



وسيواجه اللاعب اللاتيني، 26 عامًا، في الدور الثاني الروسي دانييل ميدفيديف، المتوج الأسبوع الماضي بلقب سينسيناتي للماسترز، الذي فاز بسهولة كبيرة على الهندي براجنيش جونيسواران بـ 3 مجموعات دون رد، بواقع (6-4)، (6-1)، (6-2)، خلال ساعة و33 دقيقة فقط.



وستكون المواجهة المقبلة هي الأولى بين ميدفيديف وديين خلال مسيرتهما الاحترافية.