ميسى خارج قائمة الأرجنتين لوديتى تشيلى والمكسيك

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، اليوم الاثنين، عن قائمة "الألبيسيليستي" لمواجهتي تشيلي والمكسيك الوديتين الشهر المقبل، والتي غاب عنها القائد والنجم ليونيل ميسي.



وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قد أصدر قرارا في يوليو الماضي بإيقاف "ليو" لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الاتحاد القاري عقب خروج منتخب بلاده من نصف نهائي كوبا أمريكا على يد البرازيل.



في المقابل، استدعى سكالوني مهاجم باير ليفركوزن الألماني، لوكاس ألاريو، كأبرز الوجوه الحديثة المنضمة للمنتخب.



ولم تشهد القائمة أي مفاجآت تذكر سواء في الأسماء الغائبة أو التي تم استدعاؤها.



وتخوض الأرجنتين مباراتين وديتين في الولايات المتحدة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث ستكون الأولى أمام تشيلي يوم 5 سبتمبر في مدينة لوس آنجلوس، بينما ستكون الثانية أمام المكسيك بعدها بخمسة أيام في تكساس.



وجاءت قائمة الـ28 لاعبًا على النحو التالي:



حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت)، إستيبان أندرادا (بوكا جونيورز)، أجوستين ماركيسين (بورتو).



خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي)، خيرمان بيزيلا (فيورنتينا)، ماركوس روخو (مانشستر يونايتد)، جونزالو مونتييل (ريفر بليت)، لوكاس مارتينيز كوارتا (ريفر بليت)، ليوناردو باليردي (بوروسيا دورتموند)، نيكولاس فيجال (إنديبندينتي)، نيكولاس تاجليافيكو (أياكس).



خط الوسط: لياندرو باريديس (باريس سان جيرمان)، جيدو رودريجيز (كلوب أمريكا)، إيزيكييل بالاسيوس (ريفر بليت)، ماركوس أكونيا (سبورتنج لشبونة)، جيوفاني لو سيلسو (توتنهام)، رودريجو دي باول (أودينيزي)، نيكولاس دومينجيز (فيليز سارسفيلد)، ماتياس زاراتشو (راسينج كلوب)، أليكسيس ماك أليستر (بوكا جونيورز)، روبرتو بيريرا (واتفورد)، مانويل لانزيني (وست هام).



خط الهجوم: خواكين كوريا (لاتسيو)، باولو ديبالا (يوفنتوس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، لوكاس أوكامبوس (إشبيلية)، أدولفو جايتش (سان لورينزو)، لوكاس ألاريو (سايبر ليفركوزن).