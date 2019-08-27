الثلاثاء 27 أغسطس 2019 الموافق 26 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

ميسى خارج قائمة الأرجنتين لوديتى تشيلى والمكسيك

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:29 ص
جريدة الدستور
طباعة
أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، اليوم الاثنين، عن قائمة "الألبيسيليستي" لمواجهتي تشيلي والمكسيك الوديتين الشهر المقبل، والتي غاب عنها القائد والنجم ليونيل ميسي.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قد أصدر قرارا في يوليو الماضي بإيقاف "ليو" لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الاتحاد القاري عقب خروج منتخب بلاده من نصف نهائي كوبا أمريكا على يد البرازيل.

في المقابل، استدعى سكالوني مهاجم باير ليفركوزن الألماني، لوكاس ألاريو، كأبرز الوجوه الحديثة المنضمة للمنتخب.

ولم تشهد القائمة أي مفاجآت تذكر سواء في الأسماء الغائبة أو التي تم استدعاؤها.

وتخوض الأرجنتين مباراتين وديتين في الولايات المتحدة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث ستكون الأولى أمام تشيلي يوم 5 سبتمبر في مدينة لوس آنجلوس، بينما ستكون الثانية أمام المكسيك بعدها بخمسة أيام في تكساس.

وجاءت قائمة الـ28 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت)، إستيبان أندرادا (بوكا جونيورز)، أجوستين ماركيسين (بورتو).

خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي)، خيرمان بيزيلا (فيورنتينا)، ماركوس روخو (مانشستر يونايتد)، جونزالو مونتييل (ريفر بليت)، لوكاس مارتينيز كوارتا (ريفر بليت)، ليوناردو باليردي (بوروسيا دورتموند)، نيكولاس فيجال (إنديبندينتي)، نيكولاس تاجليافيكو (أياكس).

خط الوسط: لياندرو باريديس (باريس سان جيرمان)، جيدو رودريجيز (كلوب أمريكا)، إيزيكييل بالاسيوس (ريفر بليت)، ماركوس أكونيا (سبورتنج لشبونة)، جيوفاني لو سيلسو (توتنهام)، رودريجو دي باول (أودينيزي)، نيكولاس دومينجيز (فيليز سارسفيلد)، ماتياس زاراتشو (راسينج كلوب)، أليكسيس ماك أليستر (بوكا جونيورز)، روبرتو بيريرا (واتفورد)، مانويل لانزيني (وست هام).

خط الهجوم: خواكين كوريا (لاتسيو)، باولو ديبالا (يوفنتوس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، لوكاس أوكامبوس (إشبيلية)، أدولفو جايتش (سان لورينزو)، لوكاس ألاريو (سايبر ليفركوزن).
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

إحالة أوراق أب اغتصب ابنته وحملت منه إلى المفتي

منذ حوالي 9 ساعات

تامر أمين في أول ظهور له بعد وقفه عن العمل: "نقطة فارقة في حياتي"

منذ حوالي 9 ساعات

"الردَّاحة".. غادة عويس "لسان الجزيرة القذر" تجبر مذيعة على الاستقالة

منذ حوالي 7 ساعات

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

ads

الصور

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

الأكثر قراءة

حفل زفاف ينتهي بدفن العروسين

بالمستندات.. معلمة بورسعيد تبرئ الضابط من الاعتداء عليها

صاحب صيدليات العزبي يكشف حقيقة تدخل الدولة لسحب تراخيصه وشطبه

"مباشر قطر": القوات الجوية المصرية تضرب غرور أردوغان (فيديو)

أيام زمان

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

الصحة

تحليل دم يكشف إصابات المخ

250 نوعًا من الصداع.. كيف العلاج؟

طرق للحصول على بطن مشدودة دون تمارين رياضية

6 مشروبات تضر بالحمل

الرئيس نيوز

"التعليم" تعتمد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية لـ"الدور الثاني"

تامر أمين: عملت "فيش وتشبيه".. ومليون شكرًا للّي فرح فيّا

ربّاع مصري يحصد 3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية

"الصحة" تحذر: مضاد حيوي "مغشوش" يباع في الصيدليات

منوعات

لمن تسرق الأجراس؟.. شرطة النمسا تبحث عن لصوص البقر

وفاة أغنى أغنياء النمسا بأحد مطاعم ألمانيا

الشكل الحقيقي لمخدر الفيل الأزرق DMT

مرض يخافه كل الأطباء

كشكول

بالصور.. توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية العام الدراسي الجديد

ننشر توزيع منهج اللغة العربية لصفوف "الثانوية العامة"

"سويلم" يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بالمدرسة الرسمية الدولية

بتكلفة 6.2 مليون جنيه.. محافظ كفرالشيخ يفتتح مدرسة الوحدة العربية الابتدائية

إسلام سياسي

الجيش الليبي يلقي القبض على عناصر مسلحة فى غريان

برلمان ليبيا يستنكر تسريب الإخوان لامتحان الثانوية بطرابلس

داعش يهاجم مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في دير الزور

ترامب: مصير مسلحي «داعش» المحتجزين في سوريا مجهول ؟


زيت وسكر

قرار جديد بشأن تحويل الطلاب من الأزهر لمدارس التربية والتعليم

فوائد “البردقوش” لصحة جسمك

وزارة القوى العاملة تستأنف الجولات الميدانية للمحافظات

تطورات جديدة بشأن تظلمات أصحاب البطاقات التموينية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
حديث الإفك
مؤمن المحمدي
2 سكوبار
سيد عبدالقادر
إحنا اللى ضربنا القطر
لواء.حمدى البطران
السكة الحديد وركابها
المزيد

الثقافة

تعرف على عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى

بالصور.. فعاليات الأمسية التاسعة بمهرجان القلعة للموسيقى

صدور كتاب "العقل والمادة" لــ شرودنجر فى نسخته العربية

صدور كتاب "الإدارة الاستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين"

صفحتنا ع الفيس بوك